Guarda Civil Municipal de Varginha participa de Blitz Educativa “Harmonia no Trânsito”

A ação, intitulada “Harmonia do Trânsito”, teve como objetivo promover a segurança e a conscientização no trânsito.

Foto: CSul

Na tarde da última sexta-feira, 26 de julho, a Concessionária By Motos da HONDA em Varginha, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Varginha, realizou uma blitz educativa na Alameda Otavio Marques de Paiva, no bairro Santa Luiza. A ação, intitulada “Harmonia do Trânsito”, teve como objetivo promover a segurança e a conscientização no trânsito.

Durante a realização da blitz, foram entregues panfletos educativos que abordavam temas de direção defensiva e dicas para o compartilhamento seguro das vias por todos os usuários. Além disso, foram distribuídas “antenas corta pipa”, acessórios essenciais para a segurança de motociclistas, especialmente durante os meses de férias escolares, quando a prática de soltar pipas aumenta significativamente.

Fonte: GCMV