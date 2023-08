Guarda Civil Municipal de Varginha instala câmeras de segurança no entorno do ponto central na Praça Getúlio Vargas

As câmeras passarão a integrar o sistema de monitoramento da Central da GCMV.

Foto: Prefeitura de Varginha

Agentes do Grupamento de Tecnologia da Informação (GTI) da Guarda Civil Municipal de Varginha iniciaram na quarta-feira, 9, a instalação de 08 câmeras de segurança no entorno do Ponto Central localizado na Praça Getúlio Vargas, que tem sido alvo com frequência de vandalismo e de tráfico e uso de entorpecente.

A implantação das câmeras de segurança nos espaços públicos é um projeto iniciado pela GCMV em parceria com a Prefeitura, composto pela instalação e monitoramento de sistema de alarmes, câmeras, concertinas e cercas elétricas, os quais ao longo dos anos foram sendo atualizados e ampliados, alcançando hoje mais de 130 instalações públicas munidas desses sistemas.

Com a instalação das Câmeras, será possível identificar e punir os vandalos.

Após essa ação a secretaria de obras, por meio da Divisão de transporte e trânsito, vai iniciar a reforma do Ponto Central que além de ter os vidros quebrados , também foi alvo de pichadores.

