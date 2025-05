Guarda Civil garante segurança na Zona Rural de Varginha

A estratégia de patrulhamento é tanto preventiva quanto repressiva, assegurando que a segurança seja mantida de maneira eficaz.

Foto: GCMV

Durante esta semana, em Varginha, integrantes da Guarda Civil Municipal de Varginha passaram a intensificar a realização de patrulhamento pela estradas da zona rural do município. O patrulhamento teve foco especialmente em lugares que abrange escolas, unidades básicas de saúde e toda a comunidade no entorno desses próprios municipais.

Apesar de muitos desses patrimônios estarem equipados com câmeras de videomonitoramento, a presença física dos guardas civis municipais é fundamental para a dissuasão de possíveis criminosos. A estratégia de patrulhamento é tanto preventiva quanto repressiva, assegurando que a segurança seja mantida de maneira eficaz.

Esse projeto intitulado “GUARDIÕES DO CAMPO” atende aos anseios dos munícipes que residem e trabalham na extensa área da zona rural de Varginha, que vêm sofrendo com o aumento da violência no campo.

Fonte: GCMV