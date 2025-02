Guarda Civil e Fundação Cultural reafirmam parceria no 5ª da Boa Música

A primeira edição do 5ª da Boa Música de 2025 ocorrerá no dia 27/02, com o grupo Sambalanço.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Durante todo o ano de 2025, as edições do projeto 5ª da Boa Música contarão com apoio da Guarda Civil Municipal de Varginha. A parceria exitosa, que já vem ocorrendo nos anos anteriores, foi reafirmada na visita do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, ao comandante da Guarda, GCM Evaldo Mendes.

A reunião, que aconteceu na sede da entidade de segurança nesta quarta-feira (12/02), contou com a presença do chefe de Operações e Controle Técnico da Fundação Cultural, Humberto Xavier, e da corregedora da Guarda Civil, Jucilene Aparecida da Silva.

Para Marquinho Benfica, “a presença da Guarda é fundamental na realização do 5ª da Boa Música e também nos nossos demais eventos culturais. Só temos a agradecer pela parceria firmada ao longo dos últimos anos. A atuação destes profissionais que são extremamente capacitados, proporciona um ambiente seguro e acolhedor aos frequentadores”.

A primeira edição do 5ª da Boa Música de 2025 já tem data marcada! Ocorrerá no dia 27/02, com apresentação do grupo Sambalanço. No repertório, marchinhas que embalaram muitos carnavais no passado. Mais informações em breve nas mídias sociais da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha