Guarda Civil de Varginha remove motocicleta com placa e chassi adulterados

Diante dos fatos o veículo foi removido para o pátio credenciado e o condutor, após passar pelo Pronto Atendimento, foi conduzido até a presença da Autoridade Policial juntamente com o BO/REDS registrado.

Foto: GCMV

Na manhã desta quinta-feira (05/09), uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha deparou com uma motocicleta Honda GC Titan, na cor preta, estacionada na contra mão de direção, na Rua Antônio Augusto Domiciano, Bairro Santa Maria.

Durante a verificação, os Guardas Municipais presentes constataram que o veículo estava com o chassi e o número do motor raspados, e a placa constava no sistema como sendo de outro veículo.

O condutor suspeito, de 19 anos, que estava próximo ao veículo, foi questionado quanto a situação, informando que havia adquirido o veículo em uma “barganha” dando em troca outro veículo.

Diante dos fatos o veículo foi removido para o pátio credenciado e o condutor, após passar pelo Pronto Atendimento, foi conduzido até a presença da Autoridade Policial juntamente com o BO/REDS registrado.

Fonte: GCMV