Guarda Civil de Varginha recebe agradecimento de pintor socorrido em acidente em 2021

Vítima realizava a pintura de um prédio quando ao encostar a escada na rede elétrica, sofreu uma forte descarga, ficando desacordado e pendurado pelos equipamentos que utilizava para trabalhar.

Foto: GCMV

Na noite do último sábado, 07/09, o pintor Roni Cleides, de 41 anos, ao se deparar com uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha fez questão de gravar um vídeo agradecendo aos Guardas Civis Municipais de Varginha, em especial a Inspetora Josilane, que em data anterior o socorreu após um incidente com a rede elétrica, que resultaram em diversas queimaduras de segundo e terceiro graus pelo corpo.

O fato ocorreu em 12 de novembro de 2021, quando o Sr. Roni, então com 38 anos, realizava a pintura de um prédio na esquina da Av. Princesa do Sul com a Rua Silvianópolis, no Jardim Andere, ao encostar a escada na rede elétrica, sofreu uma forte descarga, ficando desacordado e pendurado pelos equipamentos que utilizava para trabalhar.

Transeuntes ao testemunharem o acidente acionaram uma equipe da Guarda Civil Municipal que passava pelo local e era comandada pela Subinspetora Josilane, que imediatamente prestou os primeiros atendimentos, isolou o local, controlou o trânsito, com apoio de outras equipes da GCMV, e acionou o resgate e o SAMU, que compareceram e após o atendimento encaminharam a vítima ao Hospital Bom Pastor, consciente e estável.

Fonte: GCMV