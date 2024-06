Guarda Civil de Varginha intensifica patrulhamento nas praças da cidade

Alguns suspeitos têm causado perturbação dos moradores e comerciantes do entorno da Praça

Foto: GCMV

A Praça São Pedro na Vila Floresta é uma das Praças que vem recebendo uma atenção dos Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha devido ao grande número de denúncias de dano ao próprio público, tráfico de drogas, discussões e vias de fato entre os usuários.

Alguns suspeitos têm causado perturbação dos moradores e comerciantes do entorno da Praça, onde na noite de segunda-feira, 17/06, os suspeitos foram flagrados acendendo uma fogueira em um dos canteiros da Praça, o que poderia ter provocado um incêndio de grandes proporções, sendo imediatamente debelado pelos Guardas Municipais.

Na terça-feira (18/06), novamente a Guarda Civil Municipal de Varginha foi acionada na mesma Praça, onde ao chegar suas equipes se depararam com um número significativo de usuários e pessoas em situação de rua causando depredação, vandalismo, anarquia e perturbação dos transeuntes, moradores e comerciantes. Diante dos fatos os suspeitos foram abordados e orientados quanto as suas condutas, sendo que estes deixaram do local em seguida.

Fonte: GCMV