Guarda Civil de Varginha conduz motociclista por direção perigosa e manobras em vias públicas

Foto: GCMV

Na última semana, na segunda-feira (10) uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava patrulhamento pelas imediações da Praça da Mina no Bairro Campos Elísios deparou com um suspeito na motocicleta, que circulava cometendo transgressões no trânsito e realizando manobras perigosas, colocando a vida de outros condutores e transeuntes em perigo.

Diante dos fatos os Guardas Municipais abordaram o condutor da motocicleta, de 18 anos, e ao verificarem que o mesmo era inabilitado, este foi levado até o Pronto Atendimento e posteriormente conduzido até a Delegacia.

Foram lavrados os autos de infração de trânsito de competência do Município, o guincho de plantão removeu o veículo até o pátio credenciado e o BO/REDS foi registrado e encaminhado a Autoridade competente para as demais providências.

Fonte: GCMV