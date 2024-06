Guarda Civil de Varginha apoiou diversos eventos durante o fim de semana

Festas Juninas, Campeonato Mineiro, Amadorzão, Via Café Festival Run/Bike/Beer, CineSolar

Foto: GCMV

Equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha apoiaram e promoveram a segurança em diversos eventos realizados na cidade durante o sábado e domingo, como as “Festas Juninas”, realizadas em algumas escolas e CEMEIs.

A GCMV participaram também de eventos esportivos, como a rodada do Amadorzão, assim como jogo entre Boa Esporte contra a Caldense, de Poços de Caldas, realizado no Estádio do Melão, no último domingo (09). De sexta a domingo, foi realizada a corrida noturna do Via Garden “Via Café Festival Run/Bike/Beer”, que contou com um número significativo de participantes.

E na noite de domingo, na Praça do ET, a Guarda Municipal esteve presente para apoiar o Furgão do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, além da realização de operação presença diuturna no Mercado do Produtor e no Terminal Rodoviário.

