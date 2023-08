GrupoSC, maior distribuidor de medicamentos da América Latina, chega à Varginha

GrupoSC contratará 350 colaboradores para início imediato, e toda a captação de currículos será feita pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, anuncia com entusiasmo a chegada do GrupoSC, o maior distribuidor de medicamentos da América Latina à cidade, que está em fase final de implantação no grande vetor de desenvolvimento do município que é o Condomínio CITLOG, situado no Porto Seco Sul de Minas. Com início das atividades previstas para outubro de 2023, o GrupoSC contratará 350 colaboradores para início imediato, e toda a captação de currículos será feita pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha.

A parceria foi fechada durante uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (16), com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, da Coordenadora do Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, Cinthia Silva, e da Supervisora de Recursos Humanos do Grupo SC, Verônica Senna.

Dentre as diversas funções que serão contratadas pelo Grupo SC estão: Auxiliar de Logística, Líder de Logística, Técnico de Manutenção Predial, Operador de Empilhadeira, Suporte Técnico de TI, Analista Fiscal, Assistente Fiscal, Assistente de Logística Administrativo, Analista de Logística, Assistente Comercial, Coordenador de Logística e Supervisor de Recursos Humanos. De acordo com o Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha os requisitos e meios para se candidatar as vagas serão divulgados em breve.

Para o Prefeito de Varginha Vérdi Melo, a Prefeitura de Varginha acredita que essa parceria trará inúmeros benefícios para a cidade e seus habitantes, impulsionando o crescimento econômico e proporcionando novas oportunidades de trabalho. “O GrupoSC, reconhecido por sua excelência no setor de distribuição de medicamentos, traz consigo a expertise e a qualidade que contribuirão para o avanço do setor fármaco na cidade”.

De acordo com Juliano Cornélio, a chegada do GrupoSC em Varginha reforça o potencial do município como polo logístico, comercial e de desenvolvimento econômico. “Com uma infraestrutura moderna, uma localização estratégica e uma mão de obra qualificada, Varginha se torna a escolha perfeita para o Grupo SC expandir suas operações e garantir um atendimento ainda mais eficiente aos seus clientes”, completa Juliano.

O diretor do Porto Seco, Breno Paiva, comentou sobre a vinda do GrupoSC, “estamos muito felizes com a chegada de mais esta empresa que vem gerar mais empregos, mais arrecadação e desenvolvimento para Varginha e para estado de Minas Gerais.

Fonte: Prefeitura de Varginha