GrupoSC Distribuidora de Medicamentos e Balcão de Empregos oferecem 39 Vagas

Foto: Prefeitura de Varginha

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha e o GrupoSC Distribuidora de Medicamentos estão em parceria para oferecer 39 novas oportunidades de trabalho em diversas funções. As vagas disponíveis incluem posições como Auxiliar de Logística, Operador de Empilhadeira, Líder de Logística e Fiscal de Prevenção e Perdas.

Como participar:

Os interessados tem até o dia 20 de dezembro para se candidatarem pessoalmente, entregando o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, localizado na Rua José Gonçalves Pereira, nº 129- 2º andar, Vila Pinto, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, onde já será agendada a entrevista.

Requisitos e Atribuições:

Auxiliar de Logística:

Requisitos:

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para trabalhar em turnos variados

Atribuições:

• Realizar as etapas de armazenagem e/ou recebimento de produtos;

• Efetuar a etiquetação ou cadastramento em sistema;

• Realizar separação dos produtos, utilizando o coletor de dados para localização do produto, após a emissão do pedido;

• Fazer reposição de produtos e montagem de caixas conforme demanda;

• Realizar a pré conferência e embalagem do produto;

• Efetuar a organização dos pedidos, no processo de expedição, para garantir a coleta e conferência do pedido, após o fechamento do packing;

Operador de empilhadeira:

Requisitos:

Ensino Médio Completo

CNH (B)

Curso de Operador de Empilhadeira

Disponibilidade para trabalhar em turnos variados

Ter experiência na função

Atribuições:

• Preparar a máquina empilhadeira, acionando o carregador de baterias, verificando suas condições em termos de nível de óleo, água, freio, etc., para garantir adequado funcionamento dentro dos padrões de segurança estabelecidos;

• Operar máquina empilhadeira cumprindo procedimentos de segurança, conduzindo-a na faixa liberada, realizando o carregamento/empilhamento de cargas de medicamentos no depósito/estoque e encaminhando para as máquinas transpaleteiras;

• Operar máquinas transpaleteiras para encaminhar as cargas de medicamentos devidamente empilhadas para os veículos de transporte, executando continuamente os processos até lotar totalmente o caminhão;

• Interagir com os ajudantes de depósito do setor de expedição, para certificar-se da seqüência exata de cargas de medicamentos a serem empilhadas e carregadas nos veículos de transporte, para evitar falhas no carregamento;

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

Líder de Logística :

Requisitos:

Ensino Superior cursando ou completo em Logística, Administração ou áreas similares

Conhecimento intermediário em Pacote Office

Experiência prévia em liderança de equipes de logística

Disponibilidade para trabalhar em turnos variados

Atribuições:

• Controlar os processos através de planilhas da área de logística;

• Gerar informações através de relatórios obtidos pelo sistema;

• Fazer cumprir a instruções de trabalho da rotina do dia-a-dia através do acompanhamento de sua equipe de trabalho;

• Prestar atendimento aos colaboradores da área mediante interface com a área de recursos humanos;

• Auxiliar a coordenação no cumprimento dos objetivos e metas da empresa através da instrução e motivação da equipe;

• Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa;

• Cumprir e fazer cumprir as práticas de segurança e prevenção de acidentes.

Fiscal de Prevenção e Perdas:

Requisitos:

• Ensino médio – Completo.

• Disponibilidade de horário

• Experiência

• Disponibilidade para trabalhar em turnos variados

Atribuições:

• Efetuar reconferências aleatórias nas cargas recebidas e/ou expedidas pelo Centro de Distribuição, para garantir que não haja divergências entre as cargas e as notas fiscais emitidas;

• Fazer rondas presente nas áreas internas do Centro de Distribuição, fiscalizando procedimentos operacionais;

• Acompanhar inventários participando dos processos de contagem dos estoques físicos que posteriormente são comparados aos estoques contábeis;

• Efetuar ronda de picking nas posições de armazenamento;

• Acompanhamento na expedição de mercadorias, bem como, as transferência de cargas para outros CDs;

• Atuação na Logística Reversa, nos processos de devolução no ato, segregados e equalizações;

• Atuar como preposto ou testemunha em processos trabalhistas;

• Antecipar aos resultados de quebra respeitando às características, atributos e conceitos do negócio de atuação.

• Garantir os conceitos de prevenção de perdas.

• Exercer o papel de agente de mudanças em processos, procedimentos e normas relacionados à prevenção de perdas.

• Efetuar blitz nos carros na saída para o cliente de forma aleatória.

Informações adicionais:

Benefícios:

• Plataforma de Desenvolvimento/ Educacional e Programas de Desenvolvimentos;

• Assistência Médica;

• Assistência Odontológica;

• Transporte fretado;

• Vale Refeição ou Vale Alimentação;

• Cesta básica

Horário das vagas:

08h às 18h; 17h às 02e22h e 22h ás 07h

Fonte: Prefeitura de Varginha