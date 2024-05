Grupo Unis recebe o Desembargador Dr. Renato Dresch e magistrados para uma aula especial ao curso de Direito

No dia 17/05, o Grupo Unis também sediou a Oficina Jurídica e Gerencial dos Núcleos Regionais da EJEF de Varginha e São Lourenço

Foto: Grupo Unis

Na última quinta-feira (16/05), o Grupo Unis recebeu uma visita ilustre na Cidade Universitária, abrindo as portas para o Desembargador Dr. Renato Dresch, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e Diretor Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF).

O Desembargador veio acompanhado do Dr. Carlos Márcio Macedo, Juiz auxiliar da Segunda Vice-Presidência e Coordenador da EJEF, e também do Dr. Robert Lopes, Juiz de Direito da 5ª Vara de Betim, para este encontrou que também contou com a presença do Dr. Antônio Carlos Parreira, Juiz da Vara de Família e Sucessões e Diretor do Foro, e o Dr. Pedro Parcekian, Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Varginha.

Recebidos pelo Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino, e pelo Vice-Reitor, Prof. Ricardo Morais Pereira, os visitantes proporcionaram aos alunos do curso de Direito do Unis uma oportunidade única de ouvi-los e aprender sobre a vida do magistrado, preparando-os para enfrentar os desafios futuros da carreira profissional, através do projeto “EJEF vai à escola”.

“Ontem nós estivemos aqui no Unis, com os alunos do curso de Direito e foi um encontro muito proveitoso, onde nós juízes e o Desembargador Renato Dresch, viemos expor para os alunos a nossa carreira. Mostramos para eles os desafios que nós enfrentamos para poder chegar aos cargos que nós exercemos atualmente, tentando demonstrar que todos são capazes, todos podem chegar a um cargo na magistratura, como também ser promotor, advogado, enfim, exercer a profissão em todos os níveis. Então foi uma forma de incentivar os futuros profissionais e foi excelente, porque sempre é bom estar junto de alunos e ao que me consta, todos gostaram, todos demonstraram interesse e puderam ter um pouquinho de conhecimento de como é a carreira de um juiz.”, destacou o Dr. Antônio Carlos Parreira.

O projeto “EJEF vai à escola”, parte do Programa Conhecendo o Judiciário, que leva mensagens sobre as carreiras na magistratura a estudantes de instituições públicas e particulares, incentivando a motivação para os estudos e esclarecendo dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário por meio de visitas e bate-papos com alunos e professores.

“Iniciativas como essa ratificam nosso compromisso em termos uma educação relevante, empática, inclusiva e autônoma. Nosso curso de Direito mais uma vez mostra-se sintonizado com as melhores práticas educacionais, levando os nossos estudantes a terem contato com os mais respeitados profissionais do mundo jurídico. Obrigado pela visita!”, comentou o Reitor, Prof. Felipe Flausino.

No dia 17/05, o Grupo Unis também sediou a Oficina Jurídica e Gerencial dos Núcleos Regionais da EJEF de Varginha e São Lourenço, que contou com a participação de aproximadamente 20 magistrados e 80 servidores do TJMG da região.

“É sempre um prazer poder falar desses eventos que a gente realiza pelo estado inteiro, desde julho de 2022 e agora nós vamos até junho de 2024. Ontem foi uma participação emblemática pra gente. Nós fomos recebidos aqui pelo Grupo Unis de forma maravilhosa, de forma exemplar, a deixar a gente muito emocionado com muitas coisas. Primeiro que o Grupo Unis nos proporcionou a realização das nossas ações educacionais da EJEF, que vem fazendo um trabalho de capacitação e acompanhamento de magistrados e servidores pelo estado inteiro. Nós todos somos aproximadamente 30 mil colaboradores no tribunal, e a gente tem um projeto idealizado pelo desembargador Renato Dresch, que é o ‘EJEF vai à escola’. Nós tivemos a oportunidade de ir em algumas escolas de Varginha, mas também estivemos aqui no Unis com o Desembargador e os alunos do curso de Direito e foi espetacular. O objetivo desse evento é trazer uma palestra motivacional aos alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, mas sobretudo aos alunos de Direito dos cursos superiores, que é o que aconteceu aqui no Unis. Isso para nós foi uma felicidade tamanha, porque o plenário estava lotado e foram várias perguntas depois do evento, com várias experiências. Nós éramos aqui vários magistrados, entre juízes, desembargador e servidores do tribunal, e nós conseguimos levar essa demonstração do que o tribunal faz, o que a Escola Judicial faz, para os alunos do curso de Direito, que, além de adorarem, na nossa perspectiva, nos fizeram várias perguntas, o que mostra a interação que a gente precisa ter.”, concluiu o Dr. Carlos Márcio Macedo.

Fonte: Grupo Unis