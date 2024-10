Grupo Unis recebe novos colaboradores com integração acolhedora e informativa

Os colaboradores que participaram da integração foram: Hiago, Thiago, Laura, Maria Eduarda, Dimitri, Luiz Felipe, Murillo, Laura, Wendel, Filipe, Carlos, Letícia e Gabriel.

Foto: Grupo Unis

No dia 17/09, realizamos a integração dos novos colaboradores do Grupo Unis, fortalecendo nosso compromisso com um ambiente de trabalho acolhedor e informativo. A organização ficou a cargo do setor de RH, com a dedicação de Camila Sales, Jailda Destefani e Yan Breno.

Durante o evento, Antônio Carlos, Diretor de Eventos Institucionais, deu as boas-vindas aos novos colaboradores, e o Dr. Wallace Paiva, do departamento jurídico, também esteve presente. Emynie, do setor de Captação, apresentou os cursos oferecidos pelo Grupo Unis, proporcionando uma visão mais ampla das oportunidades educacionais da instituição. Já Erivelton, Técnico de Segurança, compartilhou orientações essenciais sobre segurança no trabalho, concluindo com uma demonstração prática do uso de extintores de incêndio.

O evento foi um sucesso, ressaltando a importância de preparar nossos colaboradores para uma trajetória produtiva e segura. Estamos animados com as contribuições que cada um trará ao nosso grupo!

Fonte: Grupo Unis