Grupo Unis recebe comenda mérito educacional “Irmã Noemy”

A solenidade também contou com a presença de professores e colaboradores da instituição

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na noite desta quinta-feira (27), a Câmara Municipal de Varginha concedeu a Comenda do Mérito Educacional Irmã Noemy ao Grupo Educacional Unis. A homenagem, proposta pelo vereador Joãozinho Enfermeiro, tem como objetivo reconhecer a grande contribuição da instituição ao longo de 60 anos, começando lá em 1965 com a Fundação Universidade do Sul de Minas, que posteriormente se tornou Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – Fepesmig.

Além do vereador propositor da homenagem, também estiveram presentes o vereador Dr. Guedes, que presidiu a sessão e o prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci. Representando a Fepesmig e o Grupo Educacional Unis compuseram a mesa de autoridades o chanceler do Grupo Unis, Prof. Dr. Stéfano Gazzola, Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes, Presidente da FEPESMIG e Pró Reitor Administrativo do Grupo Unis, Prof. Dr. Felipe Flausino de Oliveira, Vice-Presidente da FEPESMIG e Reitor do Grupo Unis, Prof. Dr. João Victor Mendes de Gomes e Mendonça, Membro do Conselho Curador da FEPESMIG.

Em sua justificativa pela homenagem, o vereador Joãozinho Enfermeiro relatou toda a trajetória da instituição e algumas das relevantes contribuições para Varginha e região. “Desde os primeiros passos com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha (FAFI), a Fepesmig tem sido protagonista na formação de professores e profissionais em diversas áreas. Nomes como Dom Othon Motta, Monsenhor Domingos Prado da Fonseca, Prof. Hans Hergermann e Dr. Roberto Barbieri marcaram sua história. Hoje, a instituição é sinônimo de tradição, inovação, qualidade e impacto social. De Varginha para o mundo, segue construindo um legado educacional que transforma vidas e comunidades”, destacou o vereador.

Logo após a apresentação e leitura da homenagem feitas pelo vereador Joãozinho Enfermeiro, coube ao Presidente da Fepesmig, Prof, Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes a incumbência de receber a Comenda em nome do Grupo Educacional Unis.

Ao final do evento, o Reitor do Grupo Unis, Prof. Dr. Felipe Flausino de Oliveira, agradeceu a homenagem. “Muito me honra fazer parte dessa história. Este reconhecimento não é apenas um prêmio, ele é um marco histórico que celebra uma trajetória construída por mãos e mentes dedicadas que ao longo de seis décadas transformaram a educação em nossa cidade e em nossa região”, destacou.

A solenidade também contou com a presença de professores e colaboradores da instituição e pode ser vista, na íntegra, por meio do canal da Câmara de Varginha no Youtube.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha