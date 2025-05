Grupo Unis realiza IV Mostra Audiovisual durante Congresso Internacional

O objetivo da mostra é estimular a produção criativa e a reflexão crítica por meio da linguagem audiovisual.

Foto: Grupo Unis

O Grupo Educacional Unis promove a IV Mostra Audiovisual, como parte da programação do Congresso Internacional do Grupo Unis e da Semana da EAD, que acontecem nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2025. A mostra apresenta produções audiovisuais idealizadas por alunos do Unis, de outras instituições e também por realizadores independentes.

As obras selecionadas serão exibidas presencialmente no dia 7 de maio, na Cidade Universitária, e também em formato online, integrando as atividades da Semana da EAD. O objetivo da mostra é estimular a produção criativa e a reflexão crítica por meio da linguagem audiovisual.

As produções participantes estão divididas em quatro categorias: Minidocumentário, Animação, Curta-metragem de Ficção e Obra Audiovisual Conceitual. Em comum, todas devem ter no máximo 10 minutos de duração e ser adaptadas ou inspiradas em obras literárias, com a referência evidenciada nos créditos ou em outro momento do vídeo.

A curadoria será responsável por avaliar todas as obras inscritas, de forma confidencial. Ao final, uma produção será escolhida como destaque e receberá troféu e certificado de “Melhor obra da IV Mostra Audiovisual do Grupo Unis”.

Os direitos autorais das obras permanecem integralmente com os realizadores, cabendo ao Grupo Unis apenas a exibição durante o evento. A iniciativa reforça o papel da instituição na valorização da arte, da cultura e da interdisciplinaridade no ambiente acadêmico.

A IV Mostra Audiovisual reafirma o compromisso do Grupo Unis com o incentivo à inovação, à expressão artística e à formação de profissionais criativos e engajados com a produção de conteúdo significativo.

Fonte: Grupo Unis