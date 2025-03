Grupo Unis realiza evento Unis na Comunidade

Evento é organizado pelo Departamento de Extensão e Gestão da Educação a Distância do Centro Universitário do Sul de Minas.

Foto: Grupo Unis

O Centro Universitário do Sul de Minas promove o evento “UNIS NA COMUNIDADE: Atividades de Extensão”, que tem como objetivo proporcionar um espaço de diálogo e aprendizado sobre temas fundamentais para a formação docente, gestão e saúde. A programação conta com palestras e mesas-redondas transmitidas ao vivo, permitindo a participação de estudantes, profissionais e membros da comunidade de forma acessível e gratuita. Mais informações poderão ser obtidas através do site: https://www.even3.com.br/unis-na-comunidade25-1/

Confira a programação para a próxima semana.

Programação:

17/03/2025 | 19:00 – 20:00

Tema: Ansiedade e Qualidade de Vida: Compreendendo e Gerenciando seus Impactos

Palestrantes: Jalila Oliveira e NAEEP – Núcleo de Atendimento Educacional Especializado

Descrição

A ansiedade é um estado emocional comum na sociedade contemporânea, podendo afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Quando não gerenciada adequadamente, pode comprometer o bem-estar físico e mental, influenciando o desempenho profissional, acadêmico e social. Compreender os gatilhos da ansiedade e adotar estratégias eficazes para controlá-la, como a prática de atividades físicas, técnicas de relaxamento e acompanhamento profissional, são medidas fundamentais para promover uma vida mais equilibrada e saudável. O autoconhecimento e a busca por suporte adequado desempenham um papel essencial na redução dos impactos negativos da ansiedade, permitindo que os indivíduos desenvolvam resiliência e maior controle emocional em seu dia a dia.

20:30 – 21:30

Tema: Tecnologias e Inovações no Manejo Sustentável de Resíduos

Palestrante: Geisla Aparecida Maia Gomes

Descrição

O manejo sustentável de resíduos é um dos grandes desafios ambientais da atualidade, e a tecnologia tem desempenhado um papel crucial na busca por soluções inovadoras. Novas ferramentas, como sensores inteligentes para triagem de materiais recicláveis, softwares de monitoramento de resíduos e processos de biotecnologia para decomposição acelerada, têm permitido uma gestão mais eficiente e sustentável. Além disso, a aplicação de inteligência artificial na análise de dados sobre geração e descarte de resíduos tem ajudado a otimizar políticas públicas e práticas empresariais. A inovação no setor não apenas reduz impactos ambientais, mas também contribui para a economia circular, promovendo o reaproveitamento de materiais e diminuindo a dependência de recursos naturais. O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias é essencial para garantir um futuro mais sustentável e equilibrado para as próximas gerações.

Certificação

Os participantes receberão certificação como atividade extensionista. Para os alunos do Unis, cuja atividade esteja prevista como extensão curricularizada, a participação será automaticamente registrada no histórico escolar do curso, sem necessidade de emissão de certificado.

O evento é organizado pelo Departamento de Extensão e Gestão da Educação a Distância do Centro Universitário do Sul de Minas. A iniciativa busca estimular momentos de reflexão e troca de experiências enriquecedoras.

Fonte: Grupo Unis