Grupo Unis realiza Convenção Docente

O evento foi um momento de inspiração, conexão e renovação de propósitos, celebrando o papel fundamental dos educadores na construção do futuro da instituição, que em 2025 completa 60 anos de história.

Foto: Grupo Unis

No dia 26 de abril, o Grupo Unis promoveu a sua 1ª Convenção Docente, reunindo professores da Educação Básica ao Mestrado sob o tema “Ser Professor é…”. O evento foi um momento de inspiração, conexão e renovação de propósitos, celebrando o papel fundamental dos educadores na construção do futuro da instituição, que em 2025 completa 60 anos de história.

082A convidada especial Karina Tomelin trouxe uma palestra envolvente e motivadora sobre o tema central do encontro, reforçando a importância da atuação docente na transformação de vidas e no fortalecimento da sociedade. Sua fala emocionou e impulsionou os participantes a refletirem sobre o impacto e a responsabilidade de ser professor.

Durante a convenção, o reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino, reforçou o poder transformador da educação e o compromisso034 diário com os alunos e com a sociedade: “Educar é transformar realidades. Cada aula, cada projeto, cada palavra é uma semente que plantamos para um futuro melhor, e nossos professores são os grandes protagonistas dessa missão.”

O evento também destacou a transparência da gestão institucional, valor essencial que sustenta a confiança e assegura que todas as conquistas do Grupo Unis sejam construídas de forma ética, responsável e colaborativa.

143O Presidente do Grupo Unis, Luiz Carlos Guedes, ressaltou a importância da paixão e da dedicação dos docentes: “Somos uma instituição que acredita no poder da educação. E é por meio da paixão e da entrega dos nossos professores que seguiremos inovando, transformando e impactando positivamente a vida das pessoas.”

O futuro do Grupo Unis será guiado pelas mãos dos seus professores, que, com amor, dedicação e propósito, seguem reafirmando a missão de transformar vidas por meio da educação.

Fonte: Grupo Unis