Grupo Unis realiza a primeira edição do Programa Empodera Comunidade

O Programa tem como objetivo capacitar a comunidade em geral, compartilhando conhecimento científico para empoderar gente e transformar realidades.

Foto: Grupo Unis

No último sábado (24/06) o Núcleo de Diversidade do Grupo Unis, junto ao setor de Responsabilidade Social da Instituição, realizaram a primeira edição do Programa Empodera Comunidade.

Durante toda a manhã, um público formado integralmente por mulheres, esteve na Unidade Avançada do Unis no Via Café Garden Shopping, realizando dois cursos de imersão, voltados a aprofundar as presentes em questões ligadas ao mercado de trabalho e aos direitos das mulheres.

Fonte: Grupo Unis