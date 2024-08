Grupo Unis promove reflexão profissional em alunos da Escola Estadual de Varginha

Encontro proporcionou um espaço para que os alunos pudessem expressar suas aspirações e discutir os caminhos que desejam trilhar em suas carreiras.

Foto: Grupo Unis

Na manhã desta segunda-feira, 12 de agosto, o Núcleo de Responsabilidade Social do Grupo UNIS, representado pela assistente social Beatriz Rocha, esteve presente na Escola Estadual São Sebastião, localizada no bairro Padre Vitor, atendendo ao convite da direção da escola e da Oficina do Ser.

Durante a visita, Beatriz Rocha dialogou com os alunos dos anos finais, abordando a importância da escola na vida de cada um e incentivando uma reflexão profunda sobre as escolhas profissionais que desejam seguir no futuro. O encontro proporcionou um espaço para que os alunos pudessem expressar suas aspirações e discutir os caminhos que desejam trilhar em suas carreiras.

Ações como essa demonstram o compromisso do Grupo UNIS com a comunidade, reforçando nosso papel como uma instituição socialmente responsável e engajada em promover o desenvolvimento educacional e social. A proximidade com a comunidade escolar fortalece ainda mais os laços que nos unem e nos inspira a continuar contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e preparados para o futuro.

Fonte: Grupo Unis