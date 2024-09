Grupo Unis promove atividades em homenagem ao Dia do Nutricionista

Evento reuniu profissionais das diversas áreas da nutrição, egressos, alunos e convidados de outras profissões que complementam o trabalho do nutricionista.

Foto: Grupo Unis

No último sábado, (31/8), comemorou-se o Dia do Nutricionista, uma profissão que vai muito além do planejamento de dietas e da prescrição de cardápios. O nutricionista é um profissional essencial na promoção de hábitos alimentares saudáveis, prevenção de doenças crônicas, orientação em todas as fases da vida, e oferece apoio individualizado para que cada pessoa possa atingir seus objetivos de saúde. A Nutrição requer um profundo conhecimento técnico-científico, sensibilidade humana e um compromisso constante com a ética e a educação em saúde.

Nos dias 26 e 27 de agosto, o curso de Nutrição do Grupo Unis realizou uma série de atividades em comemoração à data. O evento reuniu profissionais das diversas áreas da nutrição, egressos, alunos e convidados de outras profissões que complementam o trabalho do nutricionista.

No dia 26 de agosto, recebemos nossos ex-alunos que hoje são nutricionistas atuantes: Thaís Pereira Jardulio, nutricionista hospitalar em Elói Mendes; Vinicius Alves Rodrigues, nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em Elói Mendes; Dayane de Assis Cirino, especialista em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), com experiência recente no presídio de Varginha; e Luís Felipe Basiqueto Bersani, nutricionista clínico em consultório particular. Os professores do curso, Brunna Sullara Vilela Rodrigues, Carla Maria de Andrade, Isis Figueiredo Mansur Neves, Marco Antônio Olavo Pereira e Tamyres Andréa Chagas Valim, juntamente com a Delegada do Conselho Regional de Nutrição da 9ª Região (CRN 9), também participaram da abertura e mesa redonda. A discussão abordou as diversas áreas de atuação da Nutrição, a importância da profissão, os desafios e alegrias da carreira, e as perspectivas promissoras para o futuro.

No dia 27 de agosto, tivemos a honra de receber o Agrônomo Juliano Vilela, que apresentou um programa abrangente, abordando temas como sustentabilidade, manejo e descarte de resíduos, soberania alimentar, alimentos agroecológicos, e a relação entre alimentação e economia na cidade de Coqueiral. Além disso, contamos com a participação da Nutricionista Alline Daniel, que falou sobre Imunonutrição em pacientes no pré e pós-operatório. As nutricionistas Ana Lúcia Fernandes Valias, Jéssica Cunha e Jacqueline Fátima Portes Campos, que atuam em hospitais e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em Varginha, também compartilharam suas experiências.

“A Nutrição permeia e está presente em diversos aspectos, ciclos e fases de um indivíduo ou comunidade. Ouvir e aprender com grandes profissionais que estiveram presentes nesses dias foi extremamente enriquecedor para o curso e para nossos alunos”, concluiu Carla Maria de Andrade, coordenadora do curso de Nutrição do Grupo Unis.

Fonte: Grupo Unis