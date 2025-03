Grupo Unis promove 11º Congresso Internacional com foco na Sociedade 5.0

Evento contará com palestras, paineis e apresentações de trabalhos científicos, reunindo especialistas de renome nacional e internacional para discutir os desafios e oportunidades

O Grupo Unis anuncia a realização do 11º Congresso Internacional, que acontecerá de 5 a 8 de maio de 2025, trazendo como tema central “Tradição e Futuro: uma sociedade 5.0”. O evento convida pesquisadores, acadêmicos e profissionais a refletirem sobre os avanços tecnológicos e as transformações sociais, promovendo debates que integram inovação e sustentabilidade.

Nesta edição, o Congresso terá um significado ainda mais relevante, pois marcará a celebração dos 60 anos da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (FEPESMIG), instituição mantenedora do Grupo Unis, reconhecida por sua trajetória no ensino e pela significativa contribuição ao desenvolvimento educacional e científico da região.

O evento contará com palestras, paineis e apresentações de trabalhos científicos, reunindo especialistas de renome nacional e internacional para discutir os desafios e oportunidades da Sociedade 5.0 – um conceito inovador que busca equilibrar o avanço tecnológico com a humanização, promovendo um futuro mais inclusivo e sustentável.

Instituições de ensino, alunos, pesquisadores e profissionais interessados em participar do 11º Congresso Internacional do Grupo Unis podem obter mais informações e realizar inscrições através do site: ci.unis.edu.br.

