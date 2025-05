Grupo Unis participa das comemorações dos 75 anos da ESA em Três Corações

Foto: Grupo Unis

Na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, o Grupo Unis participou da solenidade em comemoração aos 75 anos de instalação da Escola de Sargentos das Armas (ESA) em Três Corações (MG). A cerimônia reuniu autoridades civis e militares em um momento simbólico que celebrou a trajetória de uma das instituições mais relevantes para a formação de sargentos do Exército Brasileiro.

Representando o Grupo Unis, estiveram presentes o presidente da FEPESMIG e do Grupo Unis, Luiz Carlos Vieira Guedes e o chefe de gabinete Rodrigo Faria. A comitiva foi recebida pelo General de Brigada Carlos Marcelo Teixeira Costa, comandante da ESA.

Durante a solenidade, o presidente Luiz Carlos Guedes destacou o valor da parceria entre o Grupo Unis e a cidade de Três Corações, especialmente por meio do Colégio CNG, mantido pela instituição no município. “A ESA é um símbolo de excelência, disciplina e compromisso com a formação de líderes. Para o Grupo Unis, estar próximo a uma instituição desta magnitude é uma honra e um compromisso com o desenvolvimento regional”, afirmou.

O chefe de gabinete Rodrigo Faria reforçou a relevância da atuação da ESA não apenas no âmbito militar, mas também como polo de desenvolvimento para o município e toda a região. “Três Corações é uma cidade estratégica para o Grupo Unis. Estar presente neste momento histórico da ESA reafirma nosso vínculo com a cidade e com a missão de formar cidadãos comprometidos com o futuro”, destacou.

Esteve presente também o Procurador-Geral do Município de Varginha e professor do Grupo Unis, Professor Dr. Evandro Santos, representando a Prefeitura de Varginha. A presença do Professor Dr. Evandro na cerimônia simboliza também o elo entre a formação educacional e o serviço público, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e preparada.

A ESA, há 75 anos formando sargentos para o Exército Brasileiro, é reconhecida nacionalmente por sua excelência e por seu impacto positivo na cidade de Três Corações e em toda a região do Sul de Minas. Para o Grupo Unis, estreitar os laços com instituições como a ESA é fortalecer seu propósito de transformar vidas por meio da educação.

Fonte: Grupo Unis