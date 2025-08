Grupo Unis oficializa lançamento do Curso de Medicina

A primeira prova está marcada para o dia 31 de agosto, com início das aulas previsto para outubro de 2025.

Foto: Guilherme Campos/Csul

Na manhã desta sexta-feira, 1º de agosto, o Grupo Educacional Unis oficializou o lançamento do tão aguardado Curso de Medicina em Varginha, durante cerimônia no auditório da FESSUL. A novidade marca um momento histórico para Varginha e para a instituição, que celebra 60 anos de tradição em educação de qualidade com mais esse importante avanço.

A nova graduação será oferecida na Cidade Universitária, consolidando Varginha como polo de excelência no ensino médico no Sul de Minas. Além de fortalecer o cenário educacional, a chegada do curso deve impulsionar outros setores como a saúde, comércio, turismo e a economia local, posicionando o município em destaque no cenário estadual.

Com autorização definitiva do curso, o Grupo Unis oferecerá cerca de 60 vagas anuais, iniciando a formação da primeira turma de Medicina da história de Varginha. A estrutura física e pedagógica também já está pronta para atender aos futuros alunos.

“Investimos R$ 6 milhões no bloco da saúde, contamos com professores qualificados e equipamentos de ponta. A Medicina do Unis nasce com o compromisso de cuidar das pessoas e do futuro”, destacou o Reitor Felipe Flausino.

O curso prevê internato nos anos finais e a possibilidade de residência médica nas unidades de saúde conveniadas. Segundo o reitor, o lançamento já tem atraído candidatos de diversas regiões do país.

A conquista acontece em um ano simbólico para a instituição, já que coincide com a comemoração dos 60 anos da Fepesmig, mantenedora do Grupo Unis.

Vestibular, mensalidade e financiamentos

E para os interessados, as inscrições já estão abertas. A primeira prova está marcada para o dia 31 de agosto, com início das aulas previsto para outubro de 2025. Um segundo processo seletivo está previsto para outubro, com turmas começando em 2026.

A mensalidade do curso foi fixada em R$ 10.670. O Grupo Unis informa que há opções de financiamento estudantil, como Prouni e FIES, além de outros programas próprios que serão divulgados no site oficial.

Para mais informações e inscrições, acesse https://medicina.unis.edu.br

Redação CSul, com informações de Grupo Unis