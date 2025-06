Conecta Unis é inaugurado, novo espaço de atendimento gratuito à comunidade

O espaço está localizado na Rua Equador, 139, Vila Pinto, Varginha/MG.

Foto: Grupo Unis

O Grupo Unis inaugurou na semana passada o Conecta Unis, um novo espaço voltado ao atendimento da população nas áreas fiscal, judicial e psicológica. A iniciativa une ensino, prática profissional e compromisso social, oferecendo à comunidade serviços gratuitos ou com valores simbólicos por meio do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), do NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) e da Clínica Escola de Psicologia.

Durante a cerimônia de inauguração, estiveram presentes autoridades locais como o prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, vereadores, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, OAB, imprensa e membros da comunidade acadêmica e administrativa do Grupo Unis.

Participaram do momento solene a professora Rafaela Saraiva, coordenadora dos cursos de Administração, Processos Gerenciais e Ciências Contábeis; a professora Júlia Domingues, coordenadora do curso de Direito; o professor Ernani de Souza, coordenador do curso de Psicologia; e o professor Gustavo Flausino, coordenador do Núcleo de Graduação.

Os atendimentos no Conecta Unis são realizados por alunos dos cursos envolvidos, sempre com orientação dos professores. Além de beneficiar diretamente a população, a iniciativa permite aos estudantes uma formação mais completa, integrando teoria e prática e desenvolvendo competências essenciais para a atuação profissional.

Durante a solenidade, o presidente do Conselho Curador da Fepesmig, Luiz Carlos Vieira Guedes, ressaltou a relevância do projeto: “O Conecta Unis reforça o nosso compromisso com a comunidade, oferecendo acesso a serviços essenciais de forma acessível. É uma via de mão dupla, onde a população é beneficiada e nossos estudantes desenvolvem, na prática, aquilo que aprendem em sala de aula.”

Já o presidente da Fepesmig e reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino de Oliveira, destacou a conexão entre educação e desenvolvimento regional: “Estamos entregando à cidade de Varginha um espaço que reflete o nosso compromisso com o ensino de qualidade e com o desenvolvimento humano e social. Acreditamos que a formação acadêmica deve estar conectada com a realidade e com as necessidades da população.”

O Conecta Unis já está em funcionamento, com atendimento aberto ao público. Interessados devem comparecer ao local para obter mais informações e realizar os agendamentos. O espaço está localizado na Rua Equador, 139, Vila Pinto, Varginha/MG.

Fonte: Grupo Unis