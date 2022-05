Grupo Unis é representado no Dia Internacional da Dança realizado por universidade da Índia

A dança contemporânea elaborada pela equipe trouxe a diversidade da cultura brasileira

A universidade indiana parceira do Grupo Unis, Sathyabama Institute of Science and Technology realizou, no dia 29 de abril, um evento online, que celebrou o Dia Internacional da Dança.

A convite do instituto, o Grupo Unis contou com a participação de uma equipe de bailarinos representando a Instituição, coordenada pela aluna do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, Nidia Carneiro Batista. A apresentação contou também com a participação dos dançarinos Lidiane Pontes, Otávio Belo e Polyana Rodolfo.

A dança contemporânea elaborada pela equipe trouxe a diversidade da cultura brasileira, influenciada por diferentes grupos étnicos.

Fonte: Noticias Unis / Foto: UNIS