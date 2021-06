Governo de Minas divulga calendário de vacinação contra a Covid-19 no Estado

Conforme o secretário de estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, o próximo público a ser imunizado será o de pessoas de 55 a 59 anos; expectativa é que até outubro jovens de até 18 anos sejam vacinados.

Redação CSul/Foto destaque: Roque de Sá/Agência Senado

O Governo de Minas divulgou nesta terça-feira (15), o calendário de vacinação contra a Covid-19 para os próximos públicos no Estado. De acordo com o secretário de estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, a expectativa é que o Ministério da Saúde receba mais 38 milhões de doses, “sendo que Minas Gerais, normalmente, recebe 10% das vacinas”.

Ainda conforme Bacheretti, o cronograma a ser seguido dependerá envio do Ministério da Saúde. ““Isso tudo depende do envio do Ministério da Saúde. O problema de atraso de vacina é a falta dela, porque, quando chega a Minas, a distribuição para os municípios é feita de forma bastante rápida”, disse Bacheretti”.

Confira o cronograma com a idades e datas: