Gilsons são nova atração da Rota da Boa Música

Corra para garantir seu ingresso.

Foto: Divulgação

A 3ª atração do Projeto Na Rota da Boa Música é a MPB que se renova com frescor pop: Gilsons.

Formado pela união de José, Francisco e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, os Gilsons são a nova cara da MPB. Donos de números cada vez mais robustos nas plataformas de streaming, os três transitam entre pop, MPB e ritmos afro-baianos, com um suingue aliado a beats e levadas modernas. Seu hit de estreia “Várias queixas”, lançado em 2019, tem quase 100 milhões de plays só no Spotify.

Pela 1ª vez em Varginha e no Sul de Minas Gerais, o trio Gilsons já se apresentou em importantes festivais, como Lollapalooza, Rock in Rio, Coala, Rock the Mountain e Sarará, para citar alguns.

No repertório do show, sucessos do grupo, como ‘Pra Gente Acordar”, “Várias Queixas”, Love Love”, Devagarinho”, além de releituras clássicas da música popular brasileira.

SERVIÇOS :

Show: Gilsons, na turnê Pra Gente Acordar

Data: 19/05/2023 – 6ª feira – 21h00

Local: Theatro Capitólio – Varginha (MG)

Ingressos a partir de R$ 25,00 (meia entrada) e até R$ 80,00 (inteira). Vendas divididas em 4 lotes.

Ponto de venda de ingressos, em Varginha: Serafim Adega & Café – Av. Rui Barbosa, 341– Centro. Telefone: (35) 99743.4625

Venda de ingressos on line: https://centraldoseventos.com.br/gilsons (sujeito à taxa de conveniência da operadora de ingressos, em caso de compra pelo site/aplicativo)

Mais Informações: (35) 99918.2222 / @narotadaboamusica

Doação de livros infanto-juvenis: Convidamos o espectador a doar um livro, que deve ser entregue na entrada do Theatro Capitólio, no dia do show. Ao final do projeto, estes livros serão entregues a uma biblioteca pública da região do Sul de Minas.

É importante se atentar a:

– O benefício da meia entrada é destinado a maiores de 60 anos e a estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º, 2º ou 3º graus;

– A carteira de estudante deverá ser apresentada tanto no ato da compra do ingresso quanto na entrada do Theatro, conforme instituído pela Lei Federal nº 12.933/2013;

– A carteira de identidade do maior de 60 anos deverá ser apresentada, na entrada do recinto;

– Assentos livres;

– Garanta já o seu ingresso. Sujeito a lotação do espaço!

Patrocínio: Claro.

Incentivo: Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Parcerias locais: Ateliê La Cumparsita, Tríade Vigilância e Segurança e Cachaçaria Água Doce.

Produção: Plural Cultura e Entretenimento.

Fonte: Marcus Madeira