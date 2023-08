GCMV prestou apoio no trânsito devido a uma carreta quebrada na Avenida Dr. Justiano dos Reis

Agentes da Guarda Municipal imediatamente deslocaram até o no local, onde sinalizaram o trânsito e passaram a orientar os condutores que transitavam pela citada Avenida

Foto: GCMV

Na tarde desta quinta-feira, 24, por volta das 15:00h, a Guarda Civil Municipal de Varginha foi acionada via Central de Comunicação – CECOM, para deslocar em apoio no trânsito na Avenida Dr. Justiniano dos Reis, na altura do n.º 1090, onde uma carreta basculante quebrou, causando grande congestionamento no trânsito.

Agentes da Guarda Municipal imediatamente deslocaram até o no local, onde sinalizaram o trânsito e passaram a orientar os condutores que transitavam pela citada Avenida, que é uma das mais movimentadas da cidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha