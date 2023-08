GCMV continua realizando patrulhamento preventivo nas imediações da Praça Getúlio Vargas

O local era dominado pelo uso e tráfico de entorpecente, o que acabava também por tornar o local propício para a prática de outros delitos

Foto: CSul

Diuturnamente equipes da GCMV vêm realizando patrulhamentos preventivos no entorno da Praça Getúlio Vargas, que até há pouco tempo era motivo de inúmeras reclamações e solicitações de transeuntes, moradores, comerciantes e usuários das linhas de transporte coletivo municipal, pois o local era dominado pelo uso e tráfico de entorpecente, o que acabava também por tornar o local propício para a prática de outros delitos como danos as bens públicos e particulares, brigas, agressões, furtos e até mesmo assaltos.

Hoje com a instalação de oito câmeras no entorno do ponto central de ônibus o trabalho de monitoramento acabou se tornando mais um auxiliar na tentativa de pacificar e consequentemente manter a tranquilidade no local.

Fonte: GCMV