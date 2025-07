GCM flagra motociclista com veículos adulterados próximo a escola em Varginha

Suspeito tentou fugir duas vezes, abandonou motos e foi capturado após entrar em residência e pular janela.

Foto: GCMV

Na segunda-feira, 14/07, a equipe de motopatrulhamento, em patrulhamento preventivo próximo a Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio, deparou com um motociclista suspeito circulando com o capacete no topo da cabeça, que ao avistar a guarnição evadiu abandonando o veículo.

Os Guardas Civis Municipais ao consultarem os dados do veículo no sistema informatizado, foi constatado que a motocicleta estava com o chassi e número do motor Raspado (suprimido) e a placa era de outra motocicleta da cidade de Varginha, que foi perdida em data e local incerto, conforme REDS confeccionado em data anterior.

Ao retornar ao patrulhamento pelas redondezas a equipe deparou com o suspeito circulando em outra motocicleta, sendo acompanhado até a Rua Doutor Arnaldo Barbosa, onde este abandonou o veículo adentrando em uma residência e logo em seguida pulou a janela que dava acesso à rua e tentou evadir á pé até ser abordado na Rua Olaria.

As duas motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio credenciado e o suspeito de 36 anos, foi conduzido até à Delegacia para as demais providência cabíveis.

Fonte: GCMV