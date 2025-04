GCM de Santa Rita do Sapucaí ganha novos agentes formados pela GCM de Varginha

São mais 15 agentes que se unem aos demais integrantes daquela Instituição, que juntos continuarão prestando um serviço de qualidade a sociedade Santarritense.

Foto: GCMV

Foi realizada na manhã da última sexta-feira, (04/04), na cidade de Santa Rita de Sapucaí a Solenidade de Formatura da 2ª Turma da Guarda Civil Municipal de Santa Rita de Sapucaí, cujo curso de formação, que teve duração de 04(quatro) meses, foi Coordenado pela Guarda Civil Municipal de Varginha através de seu Centro de Formação e Treinamento, seguindo a Grade Curricular exigida pela SENASP/MJ (Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça).

A formação dos novos agentes foi diferenciada, pois foi enriquecida com o apoio da Escola Sul Mineira de Segurança Privada, bem como de instrutores de diversos segmentos da sociedade civil, militar e judiciária.

O evento contou com a participação do Prefeito Municipal, Sr. Leandro Henrique Mendes, de autoridades militares e civis, de representantes da sociedade civil e também dos Instrutores, familiares e amigos dos agora GCMs de Santa Rita do Sapucaí.

