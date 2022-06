Garra Gigante é a nova atração do Via Café Garden Shopping

Durante a diversão, preso por um equipamento de segurança, o participante é levantado por um gancho que o leva ao centro da caixa.

Uma caixa bem grande cheia de guloseimas, como salgadinhos, pipoca doce, bolachas, balas e doces variados. Parece um sonho, mas não é! Trata-se da nova atração do Via Café Garden Shopping, a Garra Gigante. Montada no mall, ao lado da Havan, a brincadeira é indicada para pessoas de todas as idades e fica disponível no centro de convivências diariamente, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 13h às 19h.

Durante a diversão, preso por um equipamento de segurança, o participante é levantado por um gancho que o leva ao centro da caixa. É então, que o gancho desce e ele se torna uma garra humana e, durante um período, deve agarrar o máximo de guloseimas que conseguir. Ao fim da brincadeira, as delícias agarradas são o brinde do participante.

“Estamos muito felizes em trazer para o Sul de Minas, mais uma atração inédita. A Garra Gigante é uma diversão para a família toda e adultos e crianças podem se divertir muito, durante o pega-pega de guloseimas. Por isso, convidamos a todos para conhecerem e se divertir”, diz a gestora de Marketing do shopping, Etienne Bandeira.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

