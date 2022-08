Fuvae realiza atividades especiais para a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”

Além de palestras e exposição de trabalhos, acontece também a inauguração do Espaço Funcional no dia 26.

Redação CSul / Foto: Reprodução/Facebook Fuvae

Tem início neste domingo (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em Varginha a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), realizará uma programação especial.

As atividades acontecem do dia 21 ao dia 27 de agosto, e deverão contar com palestras, filmes, trabalhos desenvolvidos na entidade, além de marcar a inauguração do Espaço Funcional na sexta-feira (26), deverão estar presentes vereadores, profissionais da instituição e usuários.

Confira a programação

21/08

10h – Missa em Ação de Graças – Igreja Matriz do Divino Espirito Santo

7h30h- Abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla – Palestra “Superando Barreiras para garantir a Inclusão.” – Palestrante Ana Carla Raimundo Maciel

10h às 14h – Passeio e Degustação na Sorveteria do Chiquinho.

14h- Coffee Break

17h30 – Palestra sobre Primeiros Socorros com o Corpo de Bombeiros

07h30 – Sessão Cinema – Filme “Milagre na Cela 7”

7h30 e 13h30 – Palestra “Conscientização dos Direitos e Deveres da Pessoa Com Deficiência” – Palestrante: Gabriela P. Ribeiro Gouvêa/ Leandro F. Monteiro

07h30 às 13h30 Sessão Cinema – Filme “Milagre na Cela 7”

14h Inauguração do Espaço Funcional

Exposição dos trabalhos realizados por todas as turmas

8h Jogos e brincadeiras recreativas e lanche

A semana foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 e promove o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social, combatendo o preconceito e discriminação.

Sobre a Fuvae

É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos de direito privado, responsável pelo atendimento de Pessoas com Deficiência Intelectual, desde 0 ano até o fim da vida.

A FUVAE possui mais de 300 alunos que possuem Deficiência mental (leve, moderada e profunda), Deficiências Múltiplas, Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Autismo, Deficiência Visual, e outros.

São oferecidos acesso à educação e saúde de forma adaptada, ou seja, com equipamentos, pessoal e recursos especiais dos tradicionalmente utilizados, para melhor atender os alunos, conforme suas características, além de oficinas pedagógicas de formação e capacitação profissional que possibilitam a inclusão da pessoa deficiente no mercado de trabalho.

Ou seja, fornece um atendimento e assessoramento através de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e da promoção de sua inclusão à vida comunitária.

O grupo que compõe o quadro de funcionários que realizam todo trabalho de aprimoramento e desenvolvimento da melhora intelectual e motora dos alunos da Fundação, envolvem psicólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos (neuropediatra, neurologista, psiquiatra), fonoaudiólogas, nutricionista, auxiliares de enfermagem, professores e auxiliares de serviços gerais.

Para realizar e manter todas as atividades e necessidades, cabe à diretoria, através de convênios, subvenções, grupos de sócios contribuintes, aluguéis, doações, organizando shows, rifas, entre outros, a obtenção de fundos para manutenção e conservação da qualidade desses serviços prestados.

*Com informações FUVAE e bvsms.saude.gov.br/