FUVAE participa do Projeto Pomar Urbano e realiza plantio de árvores frutíferas

As ações de plantio de mudas de espécies frutíferas, foram realizadas na instituição, com o intuito de incrementar e melhorar o ambiente urbano.

Foto: FUVAE / Redes Sociais

Na última terça-feira, dia 23 de julho, a Prefeitura de Varginha, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura (SEMEA), em parceria com a FUVAE APAE de Varginha, realizaram o Projeto Pomares Urbanos. A ação visa enriquecer a arborização urbana com espécies frutíferas em áreas estratégicas do município, contribuindo para a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade.

Os alunos da FUVAE participaram ativamente do plantio de diversas espécies arbóreas e frutíferas nas dependências da instituição. A parceria entre a SEMEA e a FUVAE reforça o compromisso das instituições com a melhoria do meio ambiente local.

O Projeto Pomares Urbanos é ainda mais relevante neste período de estiagem das chuvas. A intenção é que a própria comunidade ajude a cuidar das mudas plantadas, garantindo assim a sobrevivência e crescimento das árvores.

Com ações como essa, Varginha dá um passo importante em direção a um futuro mais sustentável, onde a natureza e a comunidade caminham juntas para um ambiente urbano mais equilibrado e saudável.

Fonte: Redação CSul / Informações de FUVAE