Fuvae comemora 1 ano do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – Kátia Nogueira Paiva Campos

Equipe CER II conversaram sobre os resultados obtidos em uma ano e quais os impactos gerados

Foto: FUVAE

Na última quinta-feira, dia 16 de maio, a Fuvae, em Varginha comemorou 1 ano do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – Kátia Nogueira Paiva Campos. Durante o evento, foi divulgado o impressionante índice anual de procedimentos realizados pela equipe do CER II.

Com a presença da equipe multidisciplinar, médicos, coordenadores e diretores, o evento destacou os resultados alcançados ao longo do ano e os impactos positivos gerados.

28.812 atendimentos

600 OPM entregues (Órteses, Próteses e Meios de locomoção)

Os resultados apresentados superaram as metas estabelecidas, evidenciando a relevância e a necessidade do serviço prestado pelo Centro Especializado em Reabilitação. O sucesso alcançado ao longo do primeiro ano de funcionamento reforça a importância da iniciativa e a sua capacidade de atender uma demanda significativa na região.

O Centro Especializado em Reabilitação – Kátia Nogueira Paiva Campos funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. O agendamento dos atendimentos pode ser realizado através da Junta Reguladora, pelo telefone (35) 3690-2738. Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela Fuvae, entre em contato pelo telefone (35) 3221-1342 ou acesse o site www.fuvae.org.br.

Fonte: FUVAE