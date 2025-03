Fundada em 1946, Escola São José se transforma e atende 1.410 alunos

Hoje a escola tem 52 turmas, sendo 26 em cada turno com 36 de ensino fundamental I e 16 de ensino fundamental II, totalizando 1410 alunos.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Escola Municipal São José teve origem no ano de 1946 quando os habitantes da zona rural do local denominado São José, município de Varginha, que se achava localizado à beira da estrada de terra batida para Três Pontas, sentiram a necessidade de uma “Escola”.

Em 1946, criou-se a comissão dos habitantes do São José para pedir ao Prefeito Dr. Braz Paione, que fizesse ali uma escola. Neste mesmo ano, criou-se a Escola Municipal São José, mesma denominação da localidade rural, em uma casinha construída pelo Sr. Sabino Amâncio Elisei, com uma sala de aula e uma turma multisseriada de 1ª à 4ª série primária, sem instalações sanitárias e sem cantineira.

A primeira professora Jandyra Aparecida Fonseca trabalhava com amor e dedicação. A merenda dos alunos era preparada em sua residência e trazida até a escola no caldeirão. O elemento básico dessa alimentação era fubá doado ou leite em pó, e a limpeza da escola era feita pela própria professora ou por algum aluno. Na época a escola tinha entre 15 a 25 alunos.

Com uma pequena intervenção da professora Jandyra, em 1971, o senhor Geraldo Lima fez a doação de um terreno à prefeitura, para que construíssem uma escola. Foi construída uma sala de aula, uma pequena cozinha e um refeitório (onde hoje é uma parte da atual cozinha) e banheiros (onde hoje são os banheiros de funcionários), atendendo cerca de 50 alunos.

Na administração do prefeito Eduardo Benedito Ottoni, as turmas deixaram de ser multisseriadas. Foi contratada Maria Aparecida Vicente Claro, que já se encontra aposentada, e foi carinhosamente chamada de Cida. Apesar de trabalhar em uma cozinha muito pequena e apertada, fazia refeições para as crianças com muita dedicação. A escola passou a atender alunos de pré a 4ª ano e tinha em média 240 a 260 alunos, apesar da inexistência de um pátio para lazer dos alunos.

Em 1995 foi criada a bandeira da escola. A mesma tem o fundo azul turquesa que representa a unidade com o município, ao centro um livro aberto com beiradas e linhas amarelas representando o maior tesouro do homem: a cultura.

Nestes 70 anos de trabalho, a escola se destacou em muitos setores. À medida que o conhecimento foi crescendo, paralelamente a estrutura física e pedagógica foi evoluindo e se aperfeiçoando. Foram construídas nove salas de aulas, brinquedoteca, sala de multimídia, laboratório de informática, biblioteca, sala de atendimento educacional especializado (sala recurso), consultório odontológico, salas de direção e vice-direção, sala de orientação, supervisão e secretaria

Hoje a escola tem 52 turmas, sendo 26 em cada turno com 36 de ensino fundamental I e 16 de ensino fundamental II, totalizando 1410 alunos.

Fonte: Prefeitura de Varginha