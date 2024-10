Fundação Cultural reúne acervo voltado ao caso ET de Varginha

Além do caso ET de Varginha, a Fundação Cultural ainda mantém um acervo voltado à Capoeira e outro à Folia de Reis, também patrimônios culturais imateriais do município.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, criou no Centro de Documentação e Memória uma seção destinada a reunir o acervo voltado ao caso ET de Varginha. Podem ser doados vídeos, fotografias, revistas, reportagens de jornais, que registrem a repercussão do caso.

Os interessados em fazer doações para o arquivo devem entrar em contato pelo telefone (35) 3690-2718 ou pelo e-mail patrimoniocultural@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

No dia 18 de maio de 2023, o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha – CODEPAC tornou pública a aprovação do Processo de Registro do Bem Imaterial “O Caso do E.T. e a Identidade Varginhense” como Patrimônio Cultural de Varginha. O Registro foi homologado no dia 05 de junho de 2023, sendo então determinada a inscrição nos Livros dos Lugares e das Representações.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha