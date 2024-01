Fundação Cultural realiza 10º Encontro Anual de Folia de Reis neste domingo

A apresentação deve ser iniciada por volta das 12h, com cerca de 20 min disponibilizado para cada uma.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Neste domingo (07/01), a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realiza o 10º Encontro Anual de Folia de Reis com a tradicional Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz, seguida pela apresentação das companhias na Concha Acústica.

A Missa em Ação de Graças será realizada este ano a partir das 10h na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Em seguida, as companhias sobem a Avenida Rio Branco em cortejo até chegarem à Concha Acústica Mariângela Calil. A apresentação deve ser iniciada por volta das 12h, com cerca de 20 min disponibilizado para cada uma. Atualmente, 19 compõem o Cadastro Municipal de Cultura de Varginha.

Para Lindon Lopes, diretor do Theatro Capitólio e organizador do evento, o encontro anual demonstra que as Companhias de Reis de Varginha mantém essa tradição e devoção ao Menino Jesus e aos Reis Magos viva na cidade. “De 25 de dezembro a 06 de janeiro, as ruas da nossa cidade são tomadas pelas Companhias. Essas apresentações culminam no nosso Encontro Anual, que encanta pela fé dos integrantes e dos devotos que acompanham todas as companhias”, disse Lindon Lopes.

Tradição centenária no município, a Folia de Reis foi registrada como patrimônio cultural imaterial de Varginha em 2015. Compõem o Cadastro Municipal de Cultura as companhias Cardoso e Amigos, Embaixada Santa, Estrela Brilhante, Imaculada Mãe dos Anjos, Irmãos da Fé, Lenço Preto, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora do Rosário, Poeirinha & Amigos, Rei dos Reis, Santa Cruz, Santo Expedito, São Benedito, São João Batista, São Jorge, São José, São Lázaro, São Marcos e Reis do Oriente.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha