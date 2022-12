Fundação Cultural promove webinário com expoentes da gastronomia e de produção de cafés especiais

Evento tem o objetivo de contribuir para a proteção e valorização dos produtos e dos modos de fazer da cozinha mineira de Varginha e região.

Foto: Fundação Cultural de Varginha.

Na próxima terça-feira (06/12), das 10h às 12h, a gastronomia mineira será tema do webinário “Café na Mesa”, que será transmitido ao vivo pela Facebook e YouTube no canal Varginha Cultural diretamente do Theatro Municipal Capitólio.

Participam do bate-papo os empresários Tiago Rezende e Zezinha Rezende e os chefes de cozinha André Yuki, Luciano Nunes e Ricardo Martin. A entrevista será conduzida pelo jornalista Euclides Oliva da TV Princesa.

O evento tem o objetivo de contribuir para a proteção e valorização dos produtos e dos modos de fazer da cozinha mineira de Varginha e região. Além disso, busca ampliar o debate sobre os caminhos da gastronomia e da cultura alimentar no município.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, e é voltada para a valorização e preservação da cozinha mineira no município de Varginha. Não haverá emissão de certificados.

Perfil dos participantes

André Yuki: chefe da Água Doce Cachaçaria e presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Regional Sul de Minas – ABRASEL. É amante da gastronomia, principalmente da japonesa e da mineira. Também representa o setor de alimentação como presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha – SEHAV, desde 2013. É membro da Frente da Gastronomia Mineira e do Comitê de Gestão da rede Água Doce-Sabores do Brasil.

Luciano Nunes: cozinheiro formado pelo Senac e Chefe de Cozinha por dez anos do restaurante Braseado em Varginha. É apresentador do programa Hora do Chef da TV Alterosa. Com o lema “simples, fácil e rápido de fazer”, gosta de usar poucos ingredientes e de boa qualidade sem suas receitas, como forma de tornar a gastronomia acessível a muitas pessoas.

Ricardo Martin: pós-graduado em Gastronomia e Hotelaria e chefe do Sericícola Bistrô, é professor no curso de Gastronomia na Universidade José do Rosário Velano (UNIFENAS) e no Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS). É instrutor de Formação Profissional do SENAC Minas e docente do Instituto Mix de profissões. Busca constante atualização para inserir no mercado de trabalho e formar futuros profissionais para as áreas de gastronomia e Hotelaria.

Tiago e Zezinha Rezende: produtores de Cafés Especiais da tradicional Fazenda dos Tachos de Varginha e tem como um dos objetivos entregar ao consumidor brasileiro um excelente café produzido na região. Todo o processo, desde a colheita, beneficiamento, torra e embalagem é realizado na própria fazenda.

Euclides Oliva: jornalista e músico. Graduado em Letras, Comunicação Social / Jornalismo, Direito e pós-graduado em Ecoturismo. Conta com mais de 30 anos atuando e produzindo conteúdos jornalísticos e de entretenimento para as mídias eletrônica e impressa.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha.