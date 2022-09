Fundação Cultural e Rádio Melodia FM participam da comemoração dos 100 anos de rádio no Brasil

Programação foi voltada para o mercado publicitário.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica; o diretor da Rádio Melodia FM, Fabiano Thibé; e o assessor de programação esportiva, Fábio Alcântara Tardeli, participaram na noite da última terça-feira (27/09) do evento que marcou os 100 anos do rádio no Brasil.

O universo do rádio ocupou todo o foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em uma grande celebração ao centenário do veículo de comunicação no país. A programação foi voltada para o mercado publicitário e amantes do rádio, que puderam observar como o veículo continua forte, atual e necessário.

Esq/dir: Fábio Tardeli, Luciano Pimenta (presidente da Amirt e diretor da Rádio Onda Sul e Onda Poços) e Fabiano Thibé

Além disso, os 600 convidados receberam com exclusividade uma pesquisa inédita, solicitada pela AMIRT a Kantar Ibope Media, sobre o consumo de rádio em Minas Gerais.

O diretor da Rádio Melodia FM, Fabiano Thibé, destacou a importância do rádio em Varginha e em toda a região, ressaltando os serviços proporcionados atualmente pela Melodia FM. “Para mim é um orgulho dirigir a Rádio Melodia FM, veículo em que comecei a minha carreira na comunicação. A rádio oferece hoje uma programação diversificada, voltada a todos os públicos, e um jornalismo com credibilidade, feito de maneira objetiva e plural. Com isso, a rádio demonstra sua força, como mídia presente no dia a dia da população”, ressaltou o diretor.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, estar presente nessa comemoração dos 100 anos da rádio no Brasil possibilitou contatos para dinamizar e investir ainda mais na Rádio Melodia FM. “É um orgulho ver a Rádio Melodia FM com uma programação de bom gosto, voltada para incentivar a cultura e a educação. Com isso, verificamos uma audiência sempre cativa. Fizemos vários contatos com a equipe da Amirt e do Governo de Minas em prol da melhoria contínua da nossa emissora”, enfatizou Marquinho Benfica.

No Brasil, o rádio chegou oficialmente com a comemoração do centenário da Independência. Em 7 de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa inaugurou as ondas radiofônicas no país.

Esq/dir: Milena Pedrosa (Secretária Adjunta de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais), Marquinho Benfica, Fábio Tardeli e Fabiano Thibé

Fonte: Fundação Cultural de Varginha