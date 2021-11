Fundação Cultural e Conselho da Igualdade Racial promovem ações no Dia da Consciência Negra

Ações têm objetivo de conscientizar e valorizar a cultura afrodescendente no município.

O Dia Nacional da Consciência Negra será celebrado no próximo sábado (20/11) e relembra a luta dos negros contra a opressão no Brasil.

Para marcar a data, a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural de Varginha e do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial (Compir), promovem diversas ações com o objetivo de conscientizar e valorizar a cultura afrodescendente no município.

A TV Princesa começa a exibir a partir desta terça-feira (16/11), às 18h30, durante o Jornal Cidade, uma série de reportagens com pessoas que lutam pela igualdade racial em Varginha. As matérias jornalísticas serão veiculadas até sexta-feira (19/11) e podem ser assistidas pelo Canal 7 (TV Aberta), pelo Facebook e pelo Youtube.

Na sexta-feira (19/12), a Rádio Melodia 102,3 FM fará uma entrevista ao vivo dentro do Jornal do Cidadão com o advogado Mailso Paiva Martins, conselheiro do Compir. Ele fará um resgate da luta da comunidade negra e as conquistas obtidas desde a abolição da escravatura no país, além de destacar as ações feitas pelo Compir em Varginha. Também na Rádio Melodia FM haverá uma programação especial no sábado (20/11), das 13h às 15h, com compositores e músicos negros. Serão transmitidas ainda mensagens sobre o Dia da Consciência Negra gravadas pelo conselheiro do Compir, Marco Antônio Machado. A Melodia FM pode ser sintonizada em 102,3FM e ouvida também na internet em radios.com.br/melodiafm.

No domingo (21/11), a partir das 13h, haverá uma reunião especial entre conselheiros do Compir e convidados. O evento será realizado na Tenda das Meninas, localizada no bairro Carvalho, e contará com a participação especial do grupo Samba da Hora e do DJ Gil. Será servido um almoço (cobrado à parte).

Desde o início do mês, as TVs institucionais da Prefeitura espalhadas por diversos prédios públicos veiculam mensagens de conscientização relacionadas ao Dia da Consciência Negra.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha