Fundação Cultural de Varginha realiza Mapeamento da Capoeira no município

Abertura do processo de Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha tem o objetivo de fazer com que o poder público reconheça oficialmente sua importância.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, iniciou um levantamento on-line para o Mapeamento da Capoeira de Varginha. O objetivo é identificar e conhecer melhor a prática cultural no município, seus praticantes, mestres e grupos, com intuito de formular políticas públicas adequadas ao segmento cultural.



Para participar do mapeamento, os interessados podem preencher o formulário on-line disponível, a partir desta terça-feira, dia 25 de outubro, na plataforma Prosas. A participação de todos é fundamental para a construção conjunta de ações que permitam valorizar e fortalecer a prática da capoeira na cidade.

As informações coletadas pelo mapeamento subsidiarão também os estudos para o Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha, cuja solicitação de abertura foi aceita pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Varginha, em 2021, atendendo a uma demanda de capoeiristas, mestres e grupos de capoeira.

ABERTURA DO PROCESSO DE REGISTRO DA CAPOEIRA

A abertura do processo de Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha tem o objetivo de fazer com que o poder público reconheça oficialmente sua importância para a cultura varginhense e torne-se corresponsável pela continuidade da prática. Após a abertura do processo de Registro, a Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural deve elaborar um dossiê no qual descreve o histórico da prática no município e em conjunto com a comunidade capoeirista, propor medidas de salvaguarda que deverão ser executadas a curto, médio e longo prazo. Concluído o dossiê, o estudo será encaminhado para o Conselho do Patrimônio para análise e deliberação, ocasião na qual a prática pode ser reconhecida oficialmente como patrimônio cultural da cidade. Tanto para a construção do dossiê de Registro, quanto para a elaboração de políticas públicas no âmbito da Fundação Cultural, é preciso estabelecer um diálogo profundo com os praticantes, conhecer suas múltiplas realidades e demandas.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha