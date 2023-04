Fundação Cultural de Varginha promoverá roda de conversa “capoeira e tradição”

A roda de conversa “Capoeira e Tradição” conta com a parceria do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, promoverá no dia 05 de maio de 2023 (sexta-feira), das 19h às 21h, a roda de conversa “Capoeira e Tradição”. O evento, que é uma iniciativa do Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, acontecerá no auditório do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga (Praça João Pessoa, 137 – Centro). A entrada é gratuita.

O encontro será mediado pelo Mestre Paulo Mappa, coordenador do projeto “Na roda se aprende a viver” do Cefet-MG – Unidade Varginha. Visa estabelecer um diálogo entre os participantes, com enfoque no contexto histórico, sociocultural e a tradição da capoeira e a relação com a educação, além da valorização dos Mestres de Capoeira e capoeiristas de Varginha.

Haverá também a exibição do documentário “Entre o Jogo, a Luta e a Dança” e a publicação on-line do “Dossiê de Registro da Capoeira de Varginha – Rodas, Grupos e Mestres”.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2718 ou pelo e-mail patrimoniocultural@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha