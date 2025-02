Fundação Cultural de Varginha empossa novos servidores

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, empossou essa semana três novos servidores. Os colaboradores foram nomeados em caráter efetivo em virtude de serem habilitados no Concurso Público Municipal – Edital 001/2023.

Passam a integrar o quadro de servidores da Fundação Cultural as senhoras Alberissa de Oliveira Samuel (cargo de Oficial Administrativo), Carla de Fátima da Cruz Vicente Gabriel (cargo de Auxiliar de Serviços de Manutenção e Conservação), além de Guilherme Silva (cargo de Operador de Câmera).

De acordo com Marquinho Benfica, “é uma satisfação receber esses novos servidores, que colaborarão no desenvolvimento cultural do município de Varginha”.

