Fórum do Coffee Connect tem inscrições abertas em Varginha

Evento irá reunir lideranças e destaques do setor debatendo a cafeicultura do futuro

Foto: Coffee Connect

As inscrições para o Coffee Connect 2024 foram abertas nesta semana. O evento, que acontecerá no Centro de Excelência em Cafeicultura em Varginha, Sul de Minas Gerais, trará uma série de debates importantes sobre o cenário cafeeiro.

O protagonismo do Brasil no mercado mundial de cafés, sob a ótica de temas que buscam gerar mais valor agregado ao grão, estará em discussão nos dias 27, 28 e 29 de novembro.

Até o momento, 12 painéis já foram confirmados, com a presença de 40 palestrantes renomados do setor de diversos países, como México, Honduras, Reino Unido e Estados Unidos.

Desde análise sensorial até inovações em campo, todos os temas que englobam a cadeia produtiva estarão presentes nos painéis. Os temas de mercado, que envolvem a imagem e o trabalho da cafeicultura brasileira no mundo, como a EUDR, também terão atenção especial ao longo do evento.

O fórum também trará, pela primeira vez ao Sul de Minas, a final do Campeonato Nacional de Provadores de Café – Cup Taster, que ocorrerá no primeiro dia, sob a avaliação da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA).

Além disso o Encontro Nacional dos Classificadores e Degustadores de Café – Coffee Degusta, também acontecerá durante os três dias de evento, com workshops e uma calibragem organizada pela Associação Brasileira dos Classificadores e Degustadores de Café juntamente com Sílvio Leite.

Rodada de negócios de cafés especiais

O Coffee Connect também será uma oportunidade tanto para cafeicultores quanto para compradores. O evento contará com um espaço dedicado à realização de rodadas de negócios para cafés especiais. Organizado pelo SEBRAE Minas, oferecendo a chance de que cafeterias, torrefações e stakeholders locais acessarem cafés certificados de alta qualidade.

A rodada permitirá que os participantes realizem negócios diretos com os produtores, criando um espaço propício para conexões e negociações futuras. O espaço deve reunir micro produtores de cafés especiais com compradores das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo cafeterias, torrefadores e outros stakeholders da cadeia produtiva do café.

Para participar, fique atento às redes do Coffee Connect e faça sua inscrição: @coffeeconnect.

Produtores interessados em oferecer as suas amostras de café para geração de negócios, deverão se inscrever junto à BSCA para ofertarem seus cafés durante o Coffee Connect. Estão sendo preparadas diversas rodadas de negócios e os cuppings certificados pela Associação Brasileira de Cafés Especiais receberão atenção especial.

Como posso participar do Coffee Connect?

O primeiro lote está disponível para compra através do portal do evento: coffeeconnect.com.br.

Os ingressos custam a partir de R$300,00 com meia-entrada solidária para todos os participantes que doarem 1Kg de alimento não perecível. Garanta seu ingresso e marque na agenda, dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024.

Fonte: Larissa Moura / Coffee Connect