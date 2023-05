Fórum da Regional Sul de Minas e Micro Regional de Varginha fortalece a Economia Popular Solidária na região

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Três Corações através da SELTC

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na terça-feira, (16/05/2023), foi realizado, o Fórum da Regional Sul de Minas e Micro Regional de Varginha de Economia Popular Solidária.

Na oportunidade, estiveram presentes no encontro que aconteceu no Centro de Referência do Professor, membros da sociedade e representantes de segmentos artístico culturais das cidades de Elói Mendes, Lambari, Varginha e Três Corações. Em pauta, a reunião tratou de assuntos como nova eleição, prestação de contas e calendário de eventos.

A economia popular solidária é uma gestão participativa que ,pela união, cooperação, solidariedade e preservação da natureza reúne trabalhadores e trabalhadoras nas estratégias de suas atividades econômicas e na vida cotidiana do empreendimento.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Três Corações através da SELTC – Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura.

Fonte: Prefeitura de Três Corações