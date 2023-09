Final de semana de muito esporte em Varginha

Destaque para a participação do multicampeão varginhense em desafios de queda de braço, Matheus Pinto Vieira, que mais uma vez promete trazer uma medalha para a cidade.

Foto: Instagram Matheus Pinto Vieira

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -SEMEL, da prefeitura de Varginha, divulgou a agenda esportiva para este final de semana na cidade.

3° Festival de Vôlei Feminino Sub16

Dentre as atrações que alunas da Semel irão participar, destaque para o 3º Festival de Vôlei Sub 16 em Guaxupé, que teve início nesta sexta, 15, e término no domingo dia 17.

Liga de Basquete Sub15

Outra competição que terá também a presença de atletas da Semel é a Liga de basquete Sub 15, que será disputada neste sábado, 16, em Botelhos.

Urban da Amizade de Patins

Para os amantes da patinação, neste sábado,16 e domingo, 17, haverá encontro de patinadores em Indaituba, interior de São Paulo. Trata-se do Urban da Amizade de Patins.

Corrida dos Bombeiros

Ainda neste domingo, 17, haverá em Varginha a corrida dos Bombeiros, que promete atrair centenas de pessoas para o centro de Varginha. Acorrida terá largada e chegada na Concha Acústica de Varginha.

Atenção aos motoristas, pois parte do trânsito do centro será interditado.

9° Desafio Open Mineiro de Luta de Braço

Ainda neste domingo, 17, Varginha receberá, o 9° Desafio Open Mineiro de Luta de Braço.

O evento será realizado no Espaço Brazuca, no Parque Mariela. A pesagem começa às 8:30hs e segue até 11:30. Já o início das competições começam às 12:30hs.

Destaque para a participação do multicampeão varginhense em desafios de queda de braço, Matheus Pinto Vieira, que mais uma vez promete trazer uma medalha para a cidade.

Campeonato Mineiro de Futebol de Base

E para fechar a programação especial de esportes deste final de semana em Varginha, no domingo, 17, haverá o Campeonato Mineiro de Futel de Base, com jogos entre VEC e Cruzeiro, válidos pelo Sub 15 e 17, no estádio do Melão.

Fonte: Redação Csul