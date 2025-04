Filarmônica de Varginha realiza segundo concerto da temporada 2025

O próximo concerto contará com a participação especial da pianista Carla Reis

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Orquestra Filarmônica de Varginha apresenta, no próximo domingo dia 27 de abril, o segundo concerto da temporada 2025. A apresentação acontece às 10h30, no Theatro Capitólio, com entrada gratuita.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser retirados pelo link:

https://www.tickettailor.com/events/orquestrafilarmnicadevarginha/1670647

O concerto contará com a participação especial da pianista Carla Reis, professora do Departamento de Música da Universidade Federal de São João del- Rei, que estará ao lado dos músicos da Filarmônica, sob a regência do maestro Cassiano Maçaneiro.

O programa da manhã inclui obras de compositores consagrados como Cesar Guerra-Peixe, Dmitri Shostakovich e Mario Pilati.

Confira o repertório completo:

Mourão – Cesar Guerra-Peixe (1914–1993)

Sinfonia de Câmara – Dmitri Shostakovich (1906–1975)

I. Largo

II. Allegro Molto

III. Allegretto

IV. Largo

V. Largo

-Suíte para Piano e Orquestra de Cordas – Mario Pilati (1903–1938)

I. Introdução – Allegro grave com energia

II. Sarabanda – Lento sostenuto, com espressione

III. Minuetto in Rondò – Allegretto com grazia

IV. Finale – Allegro burlesco

A temporada da Orquestra Filarmônica de Varginha conta com o patrocínio do Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e da Cemig, que reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cultura no estado.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha