Fiat Palio pega fogo em frente ao Lar São Vicente de Paulo

Foto: Guilherme Campos / CSul

Na tarde dessa terça-feira (27/08), por volta das 16h15min, um Fiat Palio pegou fogo em frente ao Lar São Vicente de Paulo, em Varginha.

Mesmo com a rapidez dos Bombeiros em atender ao chamado, o carro foi completamente consumido pelas chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros ficou empenhada em apagar as chamas e o rescaldo para que as mesmas não retornassem, enquanto a Polícia Militar obstruiu o trânsito, para segurança de pedestres e moradores ao redor.

Mesmo assim, muitos curiosos se aglomeram para acompanhar os serviços.

Fonte: Redação CSul