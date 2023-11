FHOMUV pública edital de Concurso para o Hospital Bom Pastor

As inscrições poderão ser feitas no período de 29 de janeiro a 25 de fevereiro de 2024

Foto: FHOMUV

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV – informa que publicou o edital do Concurso Público para o Hospital Bom Pastor nessa terça-feira, 28.

As inscrições poderão ser feitas no período de 29 de janeiro a 25 de fevereiro de 2024 no site www.consulpam.com.br. A prova será dia 07 de abril de 2024.

As vagas são para os seguintes cargos:

Analista de Tecnologia da Informação

Assistente Social

Auxiliar de Enfermagem

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares

Bioquímico e Farmacêutico

Bucomaxilofacial

Contador

Dosimetrista

Enfermeiro

Escriturário

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta CTI

Fonoaudiólogo

Instrumentador Cirúrgico

Médico do Trabalho

Médico Infectologista

Médico PADI

Médico Plantonista Generalista

Médico Plantonista Internista

Motorista

Nutricionista

Psicólogo Hospitalar

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Enfermagem

Técnico em Imobilização Ortopédica

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas

Técnico em Radiologia / Radioterapia

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Tecnologia da Informação

Todas as informações estão no edital publicado no site da Prefeitura – https://www.varginha.mg.gov.br/portal/jornal/1100 -, edição do órgão oficial de nº 1.500.

Fonte: Prefeitura de Varginha